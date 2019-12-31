"Окно в город" покажет новогодние концерты и представления на льду

Фото: Москва 24/Иванко Юлия

Во время зимних каникул на портале "Окно в город" будут показывать онлайн-трансляции праздничных гуляний в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Зрители увидят, как отмечают Новый год на центральных улицах и в парках. Трансляции будут идти круглосуточно.

По словам начальника управления городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрия Головина, трансляцию с новогодних площадок столицы запускают уже в шестой раз.

"Зрители увидят новогоднее убранство города, красочные представления, нарядные елки, ледовые шоу и смогут выбрать себе место для прогулок", – пояснил он.

В объективы камер попадут балеты на льду, театральные спектакли, концерты, мастер-классы, спортивные и интеллектуальные игры. Горожанам покажут не только площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", но и ГУМ-каток на Красной площади. Также будут доступны трансляции новогодних мероприятий на ВДНХ, в Парке Горького, парке Победы, Таганском парке и парке "Сокольники".

Ранее сообщалось, что до 12 января в столице продлится фестиваль "Путешествие в Рождество". Он проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.

