"Окно в город" покажет новогодние концерты и представления на льду

Фото: Москва 24/Иванко Юлия
Во время зимних каникул на портале "Окно в город" будут показывать онлайн-трансляции праздничных гуляний в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Зрители увидят, как отмечают Новый год на центральных улицах и в парках. Трансляции будут идти круглосуточно.
По словам начальника управления городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрия Головина, трансляцию с новогодних площадок столицы запускают уже в шестой раз.
"Зрители увидят новогоднее убранство города, красочные представления, нарядные елки, ледовые шоу и смогут выбрать себе место для прогулок", – пояснил он.
В объективы камер попадут балеты на льду, театральные спектакли, концерты, мастер-классы, спортивные и интеллектуальные игры. Горожанам покажут не только площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", но и ГУМ-каток на Красной площади. Также будут доступны трансляции новогодних мероприятий на ВДНХ, в Парке Горького, парке Победы, Таганском парке и парке "Сокольники".
Ранее сообщалось, что до 12 января в столице продлится фестиваль "Путешествие в Рождество". Он проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".
Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.
Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.
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