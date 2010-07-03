Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

МЦД-5 свяжет Павелецкое и Ярославское направления железных дорог, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"Недавно был согласован маршрут пятого диаметра. Сейчас на Ярославском направлении железных дорог строится дополнительный путь, который планируется запустить уже до конца этого года. Со временем он будет отведен под движение МЦД", – цитирует "Интерфакс" заммэра.

На сайте проекта МЦД указано, что длина пятого диаметра составит 75 километров. На маршруте будет 39 станций, а весь путь займет у пассажиров 110 минут.

Конечная остановка диаметра на южном участке – Домодедово, на северном – Пушкино.

Запуск первых двух диаметров – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – с 66 станциями запланирован на конец 2019 года. С 27 станций можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Тарифы на МЦД уже утверждены, будет действовать несколько тарифных зон.

Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.

