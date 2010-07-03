Утвержден проект планировки территории на пересечении улицы Космонавтов с проспектом Мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на пересечении улицы Космонавтов с проспектом Мира и улицей Ярославской. Документ размещен на портале мэра и правительства Москвы.

Территория подготовки проекта планировки площадью 6,08 гектара расположена в Алексеевском районе. Там предлагается демонтировать ограждения вдоль улицы Космонавтов и соорудить тротуар вдоль площади Шарля де Голля и улицы Космонавтов.

Предполагается. что нововведения будут способствовать безопасному движению пешеходов. Размещать там новые объекты капитального строительства не планируется.

Ранее сообщалось, что в Москве построят пять внеуличных переходов через железнодорожные пути. В частности продлят подземный переход через Дмитровское шоссе в створе Красностуденческого проезда.