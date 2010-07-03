Собянин осмотрел ход благоустройства Остоженки

В разговоре с мэром столицы руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев сообщил, что сейчас заканчивается укладка тротуаров, в ближайшее время начнется работа по архитектурно-художественным аспектам фасадов.
По словам Елисеева, геометрия объектов на Остоженке существенно не меняется – так, сохраняются как полосность движения, так и парковочное пространство. При этом особое внимание уделяют дворовым территориям.
Основная часть работ будет завершена до 20 августа.
Ранее Собянин осмотрел ход благоустройства Большого Очаковского пруда в районе Очаково-Матвеевское. Как отметил префект ЗАО Алексей Александров, уже сделана набережная, совместно с Мосводостоком очищено дно пруда, проведены работы по поднятию уровня воды и работы по укреплению береговой черты. При этом по просьбе жителей в пруду оставили кувшинки. Кроме того, в парке обустроена экологическая тропа, а также спортивные и детские площадки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.