Собянин осмотрел ход благоустройства Остоженки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства улицы Остоженки, передает Агентство "Москва".

В разговоре с мэром столицы руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев сообщил, что сейчас заканчивается укладка тротуаров, в ближайшее время начнется работа по архитектурно-художественным аспектам фасадов.

По словам Елисеева, геометрия объектов на Остоженке существенно не меняется – так, сохраняются как полосность движения, так и парковочное пространство. При этом особое внимание уделяют дворовым территориям.

Основная часть работ будет завершена до 20 августа.

Ранее Собянин осмотрел ход благоустройства Большого Очаковского пруда в районе Очаково-Матвеевское. Как отметил префект ЗАО Алексей Александров, уже сделана набережная, совместно с Мосводостоком очищено дно пруда, проведены работы по поднятию уровня воды и работы по укреплению береговой черты. При этом по просьбе жителей в пруду оставили кувшинки. Кроме того, в парке обустроена экологическая тропа, а также спортивные и детские площадки.