Жилой дом построят в Лосиноостровском районе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жилой дом построят в Лосиноостровском районе в рамках программы реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

Монолитный дом планируют построить на улице Норильской, владение 9. В доме предусмотрены 114 квартиры: 22 однокомнатных, 72 двухкомнатных и 20 трехкомнатных.

Фасад дома выполнят из искусственного камня с имитацией кирпичной кладки. Кондиционеры будут спрятаны за единым профилем, который пройдет от второго до последнего этажа. На балконах будет панорамное остекление.

На первом этаже разместятся нежилые помещения с возможностью размещения Центра информирования населения. Для удобства горожан будет предусмотрена парковка. Жители смогут оставить свой автомобиль как на подземной автостоянке, так и возле дома.

Рядом с домом оборудуют детскую игровую и спортивную площадки, а также пространство для отдыха взрослых. По всей территории высадят цветники, кустарники и деревья.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

