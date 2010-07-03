Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:51

Кварталы реновации по уровню озеленения вдвое превосходят европейские аналоги

город недвижимость строительство реновация

20:51

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По уровню озеленения столичные кварталы реновации почти вдвое превосходят европейские аналоги. К такому выводу пришли специалисты Научно-исследовательского и проектного института генплана Москвы.

Для сравнения авторы исследования выбрали проекты комплексной реорганизации территории бывшего завода Renault в Париже, портовых зон в Стокгольме и Хельсинки, а также проект реновации квартала Ист-Вилладж в Лондоне. Их сопоставили с проектами планировки кварталов реновации в Северном Тушине, Перове, Метрогородке и Западном Дегунине, передает Агентство "Москва".

Как пояснили в НИИ, проекты отобрали по нескольким общим критериям. Во-первых, территории должны быть реорганизованы единовременно в рамках одного проекта. Во-вторых, выбранные проекты побеждали в конкурсах на развитие территорий. В-третьих, все они относятся к текущему десятилетию, причем территория реновации освоена минимум на 70%, уточнили исследователи.

В ходе исследования выяснилось, что средняя доля озеленения и оснащенности площадками жилых кварталов в европейских проектах составляет более 21%, тогда как в московских проектах кварталов реновации он достигает почти 39%.

Программу реновации ветхого жилья в Москве утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. Согласно программе, жители ветхих пятиэтажек могут получить современное жилье в новостройках. Они сохранят то же количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов.

В конце марта 2019 года в столице открылись первые публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации. Москвичи получили возможность ознакомиться с проектами, задать вопросы экспертам и высказать собственные предложения.

"Мосгорсправка": "умный снос"

Читайте также

город недвижимость строительство реновация

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика