Кварталы реновации по уровню озеленения вдвое превосходят европейские аналоги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
По уровню озеленения столичные кварталы реновации почти вдвое превосходят европейские аналоги. К такому выводу пришли специалисты Научно-исследовательского и проектного института генплана Москвы.
Для сравнения авторы исследования выбрали проекты комплексной реорганизации территории бывшего завода Renault в Париже, портовых зон в Стокгольме и Хельсинки, а также проект реновации квартала Ист-Вилладж в Лондоне. Их сопоставили с проектами планировки кварталов реновации в Северном Тушине, Перове, Метрогородке и Западном Дегунине, передает Агентство "Москва".
Как пояснили в НИИ, проекты отобрали по нескольким общим критериям. Во-первых, территории должны быть реорганизованы единовременно в рамках одного проекта. Во-вторых, выбранные проекты побеждали в конкурсах на развитие территорий. В-третьих, все они относятся к текущему десятилетию, причем территория реновации освоена минимум на 70%, уточнили исследователи.
В ходе исследования выяснилось, что средняя доля озеленения и оснащенности площадками жилых кварталов в европейских проектах составляет более 21%, тогда как в московских проектах кварталов реновации он достигает почти 39%.
Программу реновации ветхого жилья в Москве утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. Согласно программе, жители ветхих пятиэтажек могут получить современное жилье в новостройках. Они сохранят то же количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов.
В конце марта 2019 года в столице открылись первые публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации. Москвичи получили возможность ознакомиться с проектами, задать вопросы экспертам и высказать собственные предложения.
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