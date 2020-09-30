Реставрацию скульптур на фасаде бывшей аптеки Феррейна планируют завершить в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начинается реставрация скульптур на фасаде здания бывшей аптеки Феррейна, специалисты приведут в порядок четыре фигуры богини здоровья. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, здание бывшей аптеки находится на Никольской улице.

"На его главном фасаде можно увидеть четыре одинаковых статуи богини здоровья – Гигиеи или Гигеи. В древнегреческой мифологии так звали дочь бога врачевания Асклепия. Традиционно она изображалась в виде молодой женщины, кормящей из чаши змею", – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что скульптуры выполнены из цинкового сплава. В ходе работ специалисты очистят их поверхность от загрязнений, коррозии и остатков декоративно-защитного покрытия. Также планируется восполнить утраты, устранить трещины и сквозные отверстия. В завершении работ на поверхность фигур нанесут специальное покрытие, защищающее от воздействия окружающей среды.

"В ближайшие дни скульптуры аккуратно демонтируют и отправят в мастерскую. Планируется, что к лету 2021 года специалисты закончат реставрацию скульптур и подготовят их к возвращению на фасад аптеки", – приводятся в материале слова главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он подчеркнул, что здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось, что в столице начали готовить к реставрации здание Александровского подворья XVIII века. В здании отремонтируют лестницы, восстановят мраморный пол в подвале, обновят инженерные коммуникации. Также специалисты заменят системы центрального отопления, водоснабжения, внутренней канализации и вентиляции.

Всего с начала года в Москве отреставрировали более 70 объектов культурного наследия. Отмечается, что в некоторых случаях проходила комплексная реставрация памятников, в других – отдельные восстановительные работы.

В частности, летом завершилась реставрация памятника эпохи конструктивизма – Дома Наркомфина, спроектированного Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом в 1930-х.