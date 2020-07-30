Мосгосстройнадзор разрешил строительство двух домов по программе реновации в Лефортове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство двух домов в столичном районе Лефортово в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.

"Новостройки возведут за счет городского бюджета по адресу: улица Золоторожский Вал, владения 11/14, 11/15. Срок действия разрешения на строительство – до 28 февраля 2023 года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что новый современный городской район появится на реконструируемой территории завода "Серп и Молот". Также там предусмотрены социальные объекты, достопримечательности и благоустроенные общественные пространства. Уточняется, что будет сохранен мемориал рабочим завода.

На одном из участков возведут отдельно стоящий трехсекционный жилой дом переменной этажности на 275 квартир. На соседнем участке появится комплекс из трех многоквартирных зданий на 734 квартиры, объединенных одноэтажной подземной автостоянкой.

В пресс-службе добавили, что специалисты оборудуют в домах входные группы с просторными холлами, помещением для консьержа и колясок. В одной из секций откроется центр информирования населения. Балконы остеклят.

Во дворе дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, скамейки и урны.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации построят в Нагатинском Затоне. Два корпуса возведут на месте снесенных нежилых строений.