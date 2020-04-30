Более 2 млн москвичей привязали карты "Тройка" к своим пропускам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Маским Денисов
Заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова сообщила, что более 2 миллионов москвичей внесли данные о карте "Тройка" при оформлении пропусков.
"Мы просим всех, кто еще не привязал свою карту, но планирует поездки на городском транспорте, сделать это заранее", – призвала Темникова в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Она напомнила, что все, кто пользуется общественным транспортом, должен указывать данные карты для оплаты проезда в своем пропуске.
С 15 апреля в столице передвижение на личном или общественном транспорте возможно лишь при наличии разрешения на передвижение по городу. После продления нерабочего периода до 11 мая указом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, режим повышенной готовности в Москве был также пролонгирован.
В связи с этим пропуска москвичей, которые должны ездить на работу, продлены до 4 мая. Те, кому необходимо передвижение по городу для исполнения рабочих обязанностей в период с 5 по 11 мая, должны будут продлить разрешение. Те же, кто не успел продлить пропуск для поездки на работу, придется оформлять новый.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил некоторые аспекты режима самоизоляции для автомобилистов. В частности, за поездку без пропуска штрафовать будут именно владельца автомобиля вне зависимости от того, кто сидел за рулем. Кроме того, водителям машин с иностранными номерами придется указать о себе дополнительные персональные данные.
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