Не успевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителям Москвы, которые не успели продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Чтобы продлить бесшовно, нужно это сделать в ближайшие пять дней. Потом тоже можно, но придется создавать уже новый рабочий пропуск", – цитирует Лысенко РИА Новости.

Он также отметил, что жители столицы, которые ранее могли на один номер телефона и паспорт оформить несколько рабочих пропусков, теперь могут продлить действие только одного пропуска.

"Сейчас эта опция убирается. Человек должен выбрать, каким пропуском он будет пользоваться. И к нему нужно будет либо пере- либо допривязать номер "Тройки", "Стрелки", машину и так далее", – подчеркнул Лысенко.

Накануне Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Для удобства горожан все уже выданные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая.

Тем же, кто планирует ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить пропуск. Сделать это можно в любой день до 4 мая включительно.

Москвичам разъяснили правила продления пропусков

Владельцам автомобилей с иностранными номерами необходимо будет сообщить дополнительную информацию для оформления или продления пропуска. Они обязаны сообщить адрес регистрации на территории России, место рождения и контактные данные.

Жителям столицы, которые планируют продолжать передвигаться по городу на основании служебного удостоверения или цифрового кода, не нужно предоставлять дополнительные сведения или изменять ранее представленные, если они не требуют актуализации.

Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить дважды в неделю. Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день.