В МГД отметили эффективность введенных в городе Собяниным ограничительных мер

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова высоко оценила введенные в столице ограничительные меры. Об этом она рассказала Агентству "Москва".



"Многие эксперты считают ограничительные меры в Москве не жесткими, а достаточно мягкими. Я с ними согласна. Жесткие меры были в Италии в разгар эпидемии", – заявила парламентарий.



Стебенкова высоко оценила работу мэра города Сергея Собянина и вице-мэра Анастасии Раковой, департамента здравоохранения столицы, а также всей команды правительства Москвы.



Депутат напоминает, что мэр Москвы каждый день принимает ответственные решения, необходимые для спасения жизни горожан.



"На самом деле, я считаю, ограничительные меры и пропуска – очень правильно", – обратила внимание Стебенкова. Она считает, что если не ввели бы такие ограничительные меры на момент, когда в Москве было небольшое количество заболевших, то, вероятно, ежедневный прирост больных коронавирусом оказался втрое больше.



Также Стебенкова отметила, что важной мерой поддержки жителей столицы стало бесплатное обеспечение лекарствами всех больных. "Город принял для себя решение: обеспечить всех, независимо от того льготник ты или нет, бесплатными препаратами. Это большие средства и это большая забота. Это тоже надо ценить", – делится депутат МГД.

По ее словам, с этой мерой людям не нужно ходить по аптекам в поисках препарата, лекарство могут принести домой.

В свою очередь, Стебенкова добавила, горожанам надо понять, что коронавирус является не просто инфекцией. "Люди не должны заниматься самолечением. Коронавирусная инфекция новая и очень коварная. У ряда людей протекает абсолютно бессимптомно, при этом они являются вирусоносителями и заражают других", – говорит член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Однако уже на пятый-седьмой день состояние заболевшего может резко ухудшиться, поднимется температура, станет сложнее дышать. Для исключения таких последствий нужно обратиться к врачу. "Во-первых, он оценит состояние, во-вторых, пациент будет под наблюдением и в случае ухудшения госпитализирован", – резюмирует депутат.

В России заболевших COVID-19 93 558 человек, вылечились 8 456, скончались 867.

С 15 апреля в городе работает система цифровых пропусков для передвижения. Разрешение на передвижение по столице нужно для поездок на личном и общественном транспорте.

Ранее стало известно, что COVID-19 может поражать мозг и центральную нервную систему.