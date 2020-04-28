Минздрав разъяснил правила госпитализации пациентов с коронавирусом

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Пациенты с COVID-19 старше 65 лет, беременные, дети до 3 лет, а также проживающие совместно с лицами из групп риска должны быть госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Минздрава РФ.

Даже при легком течении заболевания госпитализировать следует пациентов с симптомами ОРВИ, имеющих хроническую сердечную недостаточность, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы.

Госпитализации подлежат и дети до 18 лет с симптомами ОРВИ и хроническими заболеваниями.

Также в больницы следует направлять больных коронавирусом при частоте дыхательных движений 22 и больше в минуту или насыщении крови кислородом менее 93%.

Ранее в Минздраве сообщили, что беременным женщинам с коронавирусом противопоказано лечение противомалярийными препаратами, а также рекомбинантным интерфероном бета-1b. Этиотропное лечение COVID-19 женщин в период беременности и кормления грудью не разработано.