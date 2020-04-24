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Общество

11:17

Минздрав назвал препараты, противопоказанные для беременных с коронавирусом

общество медицина

Фото: depositphotos/Manka

Беременным женщинам, заразившимся коронавирусом, противопоказано лечение противомалярийными препаратами, а также рекомбинантным интерфероном бета-1b. Об этом сообщается в методических рекомендациях Минздрава РФ.

В документе отмечается, что этиотропное лечение COVID-19 женщин в период беременности и кормления грудью в настоящее время не разработано.

В рекомендациях уточняется, что беременные с астмой, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом входят в группу риска развития тяжелых осложнений из-за коронавируса.

Осложнения у беременных с COVID-19 включают выкидыш (2%), задержку роста плода (10%) и преждевременные роды (39%). Остается неизвестным, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку во время беременности или родов.

В Минздраве также отметили, что беременные при легкой форме коронавируса могут получать лечение на дому под контролем врача. Показаниями к госпитализации являются среднетяжелые и тяжелые формы заболевания.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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