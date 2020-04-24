Более 2,5 млн тестов на коронавирус провели в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России провели более 2,5 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что все центры гигиены и эпидемиологии ведомства в субъектах России обеспечены диагностическими тест-системами для выявления COVID-19, оперативно разработанными научным центром "Вектор" и зарегистрированными в официальном порядке.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 629 096 человек. По состоянию на 23 апреля под контролем остаются 161 657 человек.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что пока рано говорить о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19. Он подчеркнул, что сейчас нужно активно отслеживать динамику заболеваемости, добавив, что для оценки обстановки нужна еще как минимум неделя.

До этого Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу в России еще впереди. По словам главы государства, в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но он обратил внимание, что останавливаться нельзя.

За последние сутки в Москве обнаружили 1 959 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице за все время медицинских наблюдений зарегистрировали 33 940 человек, которые заболели COVID-19. Общая численность инфицированных на территории РФ составляет 62 773 человека.

