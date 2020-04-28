В Минздраве рассказали о применении препаратов для лечения коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министерство здравоохранения России рекомендовало использовать для лечения коронавируса 6 лекарственных препаратов. Об этом сообщает РИА Новости.
В документе, который опубликовало ведомство, указано, что к данным средствам относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксихлорохином), препараты интерферонов.
Кроме того, еще три препарата тестируются. Стадию клинических испытаний проходят умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.
В Минздраве объяснили, что рекомендованные препараты были подобраны в результате анализа литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией. Рассматривались те случаи заболевания, которые были вызваны вирусами SARS-CoV и MERSCoV.
За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.
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