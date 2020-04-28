COVID-19 может поражать мозг и центральную нервную систему

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коронавирусная инфекция при распространении по организму способна поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях течения заболевания может свидетельствовать о поражении центральной нервной системы. Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава России.

"Установлено, что диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки", – говорится в сообщении.

Как отмечается, многие аспекты патогенеза коронавируса нуждаются в дальнейшем изучении.

Ранее директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, врач-кардиолог Юрий Беленков считает, что пандемия коронавируса способна нанести здоровью россиян не только прямой урон. По словам кардиолога, вирус оказывает прямое негативное воздействие на здоровье человека и имеет также отложенный эффект. Беленков отметил, что из-за стрессов на фоне коронавируса может вырасти статистика сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоились негативным воздействием пандемии коронавирусной инфекции на программы иммунизации детей во всем мире.