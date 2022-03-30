Сеть коворкинг-центров НКО и "Мосволонтер" проведут курс повышения квалификации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сеть коворкинг-центров НКО и ресурсный центр "Мосволонтер" запускают совместный курс повышения квалификации. На бесплатных занятиях участникам расскажут об управлении персоналом и координации волонтеров, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова рассказала, что это уже второй курс, который проводит сеть коворкинг-центров НКО совместно с "Мосволонтером".
"В прошлый раз по итогам занятий мы получили позитивные отзывы, а курс успешно завершили представители 45 некоммерческих организаций. В этом году запланировано много интерактивных занятий: игры на конфликтное взаимодействие, практические задачи и тесты", – рассказала Драгунова.
Так, 31 марта стартует обучение по программе "Управление персоналом и волонтерами в НКО". Записаться на курс можно в телеграм-канале сети коворкинг-центров. Занятия будут проходить по четвергам с 16:00 до 19:00 на площадке коворкинг-центра НКО ЮВАО. Всего запланировано пять очных встреч.
Участники курса овладеют навыками делового общения, менеджмента, научатся проводить совещания внутри команды и управлять конфликтами. Также им расскажут об эффективных способах привлечения волонтеров к рабочим процессам, поощрении и мотивации. Затем слушатели пройдут итоговую аттестацию, по результатам которой получат удостоверения о повышении квалификации.
Ранее сообщалось, что первый в Москве волонтерский окружной центр открылся в Зеленограде. В центре для волонтеров будут проводить обучающие программы по развитию базовых компетенций: тайм-менеджменту, коммуникации, организации событий, развитию лидерских качеств.
В роли педагогов и наставников выступят специалисты ресурсного центра "Мосволонтер" и приглашенные эксперты. В окружном центре установят контейнеры для сбора макулатуры, пластика, одежды, батареек, фломастеров и ручек. В будущем собранное будут отправлять на переработку.
Более 140 тыс жителей столицы присоединились к команде "Мосволонтера"
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