На Поклонной горе началась сборка самого большого елочного шара в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Поклонной горе начали собирать самый большой елочный шар в мире, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ.

Высота конструкции составит 20 метров. Это на 3 метра больше прошлогодней. Такой размер выбрали, поскольку наступающий 2020 год включает в себя число 20.

Диаметр шара – 17 метров, вес – порядка 35 тонн. Конструкция состоит из 390 тысяч светодиодных пикселей и 16 километров светодиодной ленты и гирлянд.

Помимо традиционных цветов – красного, зеленого и синего, – для подсветки шара используют еще два дополнительных канала с различными режимами белого свечения. Благодаря этому шар будет мерцать.

В шар можно будет зайти, чтобы оценить световое шоу как снаружи, так и внутри.

Сейчас город активно готовят к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. Дизайнеров и студентов профильных вузов пригласили принять участие в оформлении города.