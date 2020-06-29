Московский планетарий проведет бесплатную онлайн-лекцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский планетарий 30 июня проведет бесплатную онлайн-лекцию "Жизнь астероида", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Трансляция стартует в 19:00 на сайте звездного дома и на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Известные первооткрыватели небесных тел расскажут, где чаще всего находят метеориты на Земле, в честь кого из известных людей их называют и какой метеорит в коллекции Московского планетария исполняет желания.

В планетарии уточнили, что онлайн-программа приурочена к Международному дню астероида, который отмечается в годовщину Тунгусского явления – 30 июня 1908 года.

"Задача праздника – повысить интерес к астероидам: их роли в формировании Солнечной системы, возможному использованию их ресурсов, а также вопросам, как минимизировать воздействие небесных тел на нашу планету", – говорится в сообщении.

Онлайн-лекция "Жизнь астероида" продлится около 60 минут, затем она будет доступна в записи. В первой части трансляции выступит известный "охотник" за астероидами и их открыватель Тимур Крячко. Он поделится личным опытом, как искать в космосе и открывать астероиды и какие знания о Солнечной системе пригодятся энтузиастам для поиска.

Во второй части лекции выступит известный геолог-поисковик метеоритов Дмитрий Качалин. Он объяснит, что происходит с астероидами на Земле, как их находят, как исследуют, а также поделится личным опытом поиска метеоритов.

Всего в Московском планетарии хранится более 100 образцов метеоритов. Экспозиция представлена на двух уровнях музея Урании. В коллекции небесных тел есть индивидуальные экземпляры разных типов и классификаций, а также частицы метеоритных дождей.

Все образцы можно будет самостоятельно рассмотреть и изучить при посещении музея Урании после открытия планетария.

В ноябре прошлого года столичный планетарий отметил свой 90-й юбилей. В 1994 году он был закрыт на капитальный ремонт. Снова начал работу планетарий 12 июня 2011 года. В настоящий момент он является наиболее технически оснащенным научно-просветительским центром по астрономии в РФ. Он находится на Садово-Кудринской улице недалеко от Московского зоопарка.