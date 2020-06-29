Московский планетарий проведет бесплатную онлайн-лекцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский планетарий 30 июня проведет бесплатную онлайн-лекцию "Жизнь астероида", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Трансляция стартует в 19:00 на сайте звездного дома и на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Известные первооткрыватели небесных тел расскажут, где чаще всего находят метеориты на Земле, в честь кого из известных людей их называют и какой метеорит в коллекции Московского планетария исполняет желания.
В планетарии уточнили, что онлайн-программа приурочена к Международному дню астероида, который отмечается в годовщину Тунгусского явления – 30 июня 1908 года.
"Задача праздника – повысить интерес к астероидам: их роли в формировании Солнечной системы, возможному использованию их ресурсов, а также вопросам, как минимизировать воздействие небесных тел на нашу планету", – говорится в сообщении.
Онлайн-лекция "Жизнь астероида" продлится около 60 минут, затем она будет доступна в записи. В первой части трансляции выступит известный "охотник" за астероидами и их открыватель Тимур Крячко. Он поделится личным опытом, как искать в космосе и открывать астероиды и какие знания о Солнечной системе пригодятся энтузиастам для поиска.
Во второй части лекции выступит известный геолог-поисковик метеоритов Дмитрий Качалин. Он объяснит, что происходит с астероидами на Земле, как их находят, как исследуют, а также поделится личным опытом поиска метеоритов.
Всего в Московском планетарии хранится более 100 образцов метеоритов. Экспозиция представлена на двух уровнях музея Урании. В коллекции небесных тел есть индивидуальные экземпляры разных типов и классификаций, а также частицы метеоритных дождей.
Все образцы можно будет самостоятельно рассмотреть и изучить при посещении музея Урании после открытия планетария.
В ноябре прошлого года столичный планетарий отметил свой 90-й юбилей. В 1994 году он был закрыт на капитальный ремонт. Снова начал работу планетарий 12 июня 2011 года. В настоящий момент он является наиболее технически оснащенным научно-просветительским центром по астрономии в РФ. Он находится на Садово-Кудринской улице недалеко от Московского зоопарка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: