Планетарий подготовил праздничную онлайн-программу для горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский планетарий приглашает всех желающих отпраздновать девять лет со дня открытия после длительной реконструкции.12 июня 2011 года он возобновил работу, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Каждый год 12 июня Московский планетарий фактически отмечает свой второй день рождения. К празднику мы подготовили для горожан творческий мастер-класс, лекции и музыкальный онлайн-эфир", – поделился генеральный директор учреждения Виталий Тимофеев. По его словам, во время подготовленных мероприятий зрители узнают интересные факты о науке и космосе.

Праздник начнется в столице в 12:00 с заключительного о выпуска цикла "Домашняя обсерватория". Присоединиться к трансляции можно на YouTube-канале и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Facebook".

Кроме того, на занятии, которое будет рассчитано на детей от пяти до 10 лет, расскажут о Луне.

В 13:00 ожидается мастер-класс для взрослых и детей под руководством художника. Участникам занятия предстоит нарисовать космос акварелью. Для урока понадобятся лист бумаги формата А5, карандаш средней твердости, ластик, акварель (от 16 цветов), две круглые кисти.

В 15:00 и 19:00 участникам покажут записи самых популярных лекций цикла "Трибуна ученого". Известный астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Сурдин поделится исследованиями о Марсе.

Финалом программы в 19:00 станет лекция Сурдина под названием "Поиски новой жизни". Трансляция пройдет в группах "ВКонтакте" и "Facebook".

В ноябре прошлого года столичный планетарий отметил свой 90-й юбилей. В 1994 году он был закрыт на капитальный ремонт. Снова начал работу планетарий 12 июня 2011 года. В настоящий момент он является наиболее технически оснащенным научно-просветительским центром по астрономии в РФ. Он находится на Садово-Кудринской улице, недалеко от Московского зоопарка.

Ранее стало известно, что "Московские сезоны" подготовили летнюю онлайн-программу для горожан. Состоится очередной выпуск проекта "Москва на страницах книг".