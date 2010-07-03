Заселение двух домов по программе реновации началось на юго-западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На юго-западе столицы в районе Котловка началось заселение двух домов по программе реновации жилищного фонда, сообщил заместитель руководитель департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.
Заселение началось по адресам: Севастопольский проспект, дом 22 и улица Дмитрия Ульянова, дом 45, передает Агентство "Москва".
Дома ввели в эксплуатацию в прошлом году.
"Всего в квартале 18-го района Котловка находится 17 домов, которые включены в программу реновации, в настоящий момент ведется разработка проекта планировки на указанную территорию", – сказал Валуй.
По его словам, в текущем году планируется расселить более 12 тысяч жителей. В проектировании находятся 106 домов площадью около 800 тысяч квадратных метров.
1 августа 2017 года Сергей Собянин утвердил программу реновации жилфонда столицы. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5172 дома. Вместо квартир в аварийных домах, москвичи получают равнозначные площади в новостройках.
В марте текущего года мэр объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
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