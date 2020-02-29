Более 22 миллионов электронных рецептов выписали врачи за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные врачи выписали более 22 миллионов рецептов с помощью сервиса "Электронный рецепт" в 2019 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Из них льготные – более 80 процентов.

Всего с 2014 года в электронной системе оформлено свыше 86 миллионов электронных рецептов. Доля льготных – 71 миллион.

Единая информационная медицинская система (ЕМИАС) позволяет оформить рецепт примерно за 30 секунд. Повторные назначения хроническим больным выполняются в один клик. Сэкономленное время врач может уделить пациентам.

Все городские поликлиники подключены к ЕМИАС, к ней должны присоединиться и столичные стационары. Через эту систему врачи имеют доступ к медицинским данным, в том числе к информации о выписанных рецептах.

Медики заносят в ЕМИАС информацию о состоянии здоровья пациента, которая отображается в электронной медицинской карте (ЭМК) пациента. История терапии доступна не только лечащему участковому врачу, но и врачам-специалистам.

"Со временем информация о выписанных рецептах будет доступна пациентам в электронной медицинской карте", – подчеркнула заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пациент в любое время может уточнить сведения по электронному рецепту на mos.ru или с помощью инфоматов ЕМИАС в столичной поликлинике.

Электронные карты стали доступны с января. От взлома их защитят одноразовыми паролями. Оформили такие карты более 260 тысяч человек.

Теперь через mos.ru можно также прикрепиться к любой городской женской консультации. Всего в столице работает более 130 женских консультаций, которые функционируют в каждом округе города.

С декабря 2015 года на mos.ru можно прикрепиться к взрослой поликлинике, а с декабря 2017 года – к детской. В 2019 году появилась возможность прикрепиться к взрослым и детским стоматологическим поликлиникам.