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Москва 24

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Город

13:01

Новый переход построят через ж/д пути в поселении Киевском

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подземный пешеходный переход через Большое кольцо Московской железной дороги (МЖД) могут построить в ТиНАО в поселении Киевском. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Решение о строительстве было принято по просьбам местных жителей, от которых в адрес московских властей поступило более 2 тысяч обращений. Главная задача – обеспечить безопасное движение пешеходов через железнодорожные пути в поселении Киевском", – заявил специалист.

Сообщалось, что жителям поселка приходится пересекать железную дорогу, чтобы попасть в поликлинику, школу и ряд других социальных объектов. Зачастую люди рисковали жизнью, пролезая под поездами или перебегая пути. Подземный переход призван кардинально изменить ситуацию.

Технологические параметры объекта предполагают прокладку двух тоннелей протяженностью около 40 метров. Кроме того, для маломобильных граждан и велосипедистов лестничные сходы дополнят пандусами. Проект уже разрабатывают в ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы".

Ранее в ноябре стало известно, что через пути Савеловского направления МЖД построят пешеходный тоннель. Он станет продолжением подземного перехода через Дмитровское шоссе. Горожане смогут переходить железную дорогу без риска для жизни.

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