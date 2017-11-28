Новогоднюю праздничную программу готовят в 22 парках Москвы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Встретить Новый год можно будет в 22 столичных парках. Начало основной программы намечено на 22:00 31 декабря, она пройдет 2:00–3:00 1 января. А в центре Москвы гостей ждет 21 развлекательная площадка, всего же по столице их будет 69.

Театры станут главной темой сезона, в соответствии с ней оформят каждую зону отдыха. В Таганском парке состоится "Квартирник у Высоцкого": в январе 2018 года ему исполнилось бы 80 лет. В новогоднюю ночь можно будет услышать песни музыканта и увидеть отрывки из спектаклей, где он играл главные роли. В спектаклях "Гамлет" и "Живой" выступят молодые актеры. Поучиться игре на гитаре и актерскому мастерству предложат на мастер-классах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В парке "Красная Пресня" можно будет повеселиться на мандариновой вечеринке. Вечер начнется с выступления духового оркестра снеговиков, за которым последует шоу театра светового перформанса. Украсят парк яркими декорациями, поставят оригинальные фотозоны. А мандариновые снеговики развлекут гостей и сделают им подарки.

Четыре цветные фотозоны появятся в саду "Эрмитаж". Желтую с декорациями сделают в честь Золушки, красную установят с актерами в парадных мундирах, фотозону с орехами и камином посвятят Щелкунчику, белую – замку Снежной королевы. Артисты в образах фей и других сказочных существ подарят бенгальские огни, светящиеся украшения и мандарины. В 1:00 прогремит салют.

Столичные диджеи на катке в парке Горького сыграют сеты с тематическими песнями. На танцплощадке в конце центральной аллеи установят инсталляцию-предсказатель. Чтобы уникальное напечатанное предсказание на 2018 год, нужно приложить к экрану ладонь.

С 22 декабря по 14 января в столице пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество". Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут непрерывно идти с 10:00 до 23:00, а 31 декабря – с 10:00 до 3:00. Главными площадками праздника станут Тверская улица и Красная, Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Тверской и Гоголевский бульвары, Камергерский и Климентовский переулок и Новопушкинский сквер. Впервые фестивальную программу покажут на обновленном Садовом кольце.

С 7 декабря на столичных вокзалах поставят новогодние елки. Установку полностью завершат к 20 декабря. На крупных станциях появится 18 искусственных елей высотой от полутора до шести метров. Зеркальную елку-куб можно будет увидеть у входа в парк Горького. А главную новогоднюю елку привезут в Кремль 17 декабря.