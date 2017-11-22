Организаторы рассказали о программе фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фото:портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
С 22 декабря по 14 января в Москве пройдет юбилейный, пятый фестиваль “Путешествие в Рождество”. А так как 2018 год в России объявлен Годом театра, главной темой фестиваля станут спектакли и представления.
На 69 городских площадках горожан ждут выступления российских и европейских театральных коллективов, театрализованные программы, концерты. А также широкий выбор сувениров и новогодних подарков для всей семьи.
В дни фестиваля Манежная площадь превратится в огромную сцену под открытым небом: здесь каждый день будут разыгрывать интерактивный спектакль "12 месяцев”. Для полного погружения зрителя в сюжет сказки, на Манежной "вырастет" более пятисот хвойных деревьев: чтобы посмотреть спектакль целиком – нужно обойти весь лес.
В Климентовском переулке гостей будут встречать герои "Иммерсивного белого театра" – снежные великаны, ангелы Рождества, ожившие “волшебные фонари” и другие невероятные персонажи.
В Новопушкинском сквере расположится “Ледовый театр” – проект мэтра фигурного катания Петра Чернышева. Основой репертуара станут зрелищные ледовые балеты: всего за дни фестиваля покажут порядка 45 представлений.
В рамках фестиваля гости смогут познакомиться и с постановками зарубежных театров. На Тверской площади театры из Финляндии, Чехии, Эстонии, Испании, Дании и других стран представят гостям традиционные рождественские спектакли.
Главный сюрприз фестиваля ждет москвичей и туристов под Новый год: масштабная новогодняя программа впервые пройдет на центральной московской улице – Тверской. 31 декабря, а также 1 и 2 января, Тверская улица и улица Охотный ряд станут пешеходными. В честь наступающего "Года театра" на ней разместятся тематические площадки, каждая из которых будет посвящена всемирно известным спектаклям, операм, балетам.
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