Новогодние елки появятся на вокзалах с 7 декабря

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Установку новогодних елок на столичных вокзалах начнут с 7 декабря. На крупных железнодорожных станциях планируют поставить 18 искусственных елей высотой от полутора до шести метров, украшенных гирляндами, шарами и елочными игрушками. Новогодние украшения будут полностью готовы до 20 декабря.

"Размер искусственных елей будет зависеть от планировки вокзала и наличия в нем свободного места. Самые высокие, шестиметровые, установят на Курском и Казанском. Другие вокзалы украсят новогодние деревья высотой от полутора до четырех метров", – цитирует пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "Российские железные дороги" портал мэра и правительства Москвы. Разбирать украшения планируют после 19 января.

Все елки будут стоять так, чтобы не мешать проходу в оживленных местах. На Казанском вокзале новогоднее дерево поставят перед зданием на Комсомольской площади. На Белорусском – напротив памятника "Прощание славянки", а на Киевском – в центре пассажирской платформы.

Остальные ели разместят внутри зданий. Полутораметровое искусственное дерево появится на втором этаже Рижского вокзала. Украшать свои торговые точки новогодней атрибутикой разрешат и арендаторам помещений. При этом ели должны соответствовать правилам безопасности и не мешать проходу пассажиров, уточнили в дирекции.

Помимо декораций, на вокзалах также предусмотрена работа аниматоров для детей. Актеры в новогодних костюмах начнут работать с 15 декабря. В канун нового, 2018 года на перронах всех московских вокзалов маленькие пассажиры получат подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее стала известна дата начала новогоднего фестиваля "Путешествие в Рождество". Он стартует в столице с 22 декабря. Главной темой в новом сезоне станет театр, поскольку 2018 год в России посвятят этому виду искусства. В театральные подмостки превратятся бульвары, площади и переулки города. Работать они будут ежедневно в режиме с 10:00 до 23:00, а 31 декабря – с 10:00 до 03:00. Праздничные мероприятия завершатся 14 января.

Всего в центре города будет 21 фестивальная площадка. Среди главных точек – Тверская улица и Красная, Манежная и Тверская площади. Посетить также стоит Рождественку, Новый Арбат, Камергерский переулок. Фестивальная программа впервые выйдет на Садовое кольцо, где завершилось благоустройство.

По всей Москве разместятся 69 точек с развлечениями для горожан. Посетителей площадок фестиваля будут ждать более восьми тысяч мастер-классов и интерактивных программ, а еще многочисленные спектакли, выступления уличных театров и концертные программы.