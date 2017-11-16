Зеркальную елку-куб установят на входе в парк Горького

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Зеркальная елка-куб стоимостью более 12 миллионов рублей появится в декабре у входа в парк Горького, сообщает официальный портал госзакупок.

Размер конструкции составит 10х10х10 метров. Ель планируют установить в период с 4 по 15 декабря, демонтировать – не позднее 18 января 2018 года, сообщает "Интерфакс".

Центральная часть куба с контуром ели выполнят из лайтбоксов, подсвеченных светодиодной лентой. В конструкции предполагается использовать зеркальное серебро.

Ранее глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк рассказал, что Москва на треть снизила расходы на новогодние и рождественские мероприятия. Расходы сократят за счет арт-объектов и других накопленных за прошлые годы украшений. Общий бюджет всех мероприятий составит около 930 миллионов рублей. Сюда входят организация сотен городских событий, архитектурно-художественная подсветка более 1,8 тысячи зданий и сооружений, 50 масштабных световых арт-объектов, проведение культурных, развлекательных и спортивных мероприятий на 70 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", их украшение, техническое оснащение, обеспечение безопасности, клининг.

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев заявил, что в украшении города к Новому году задействуют более 20 миллионов светодиодов. По его словам, это будет световой спектакль, который горожане увидят на улицах.

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