Почта Деда Мороза открылась в столичном зоопарке

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Почта Деда Мороза начала работать в Московском зоопарке. Ящик установили в здании музея истории зоопарка и зоопарковского дела на старой территории. Там оборудовали уголок, напоминающий кабинет зимнего волшебника в его резиденции в Великом Устюге. В помещении установили камин, разместили письменный стол и кресло-качалку, в котором любит отдыхать волшебник.

"Новогодняя почта будет открыта до 29 декабря включительно, ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 09:00 до 17:00. Все письма горожан доставят лично Деду Морозу", – цитирует пресс-службу зоопарка портал мэра и правительства Москвы.

Отправлять письма нужно по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. На конверте отправители должны написать обратный адрес, свои имя и фамилию.

Самые необычные послания станут частью видеообращения от зимнего волшебника к посетителям зоопарка. Его будут показывать 29 декабря на мультимедийном мониторе на новой территории зоосада в "Зоодепо".

Дед Мороз посещал столичный зоопарк в 2016 году. В этот день вход на территорию учреждения был бесплатным.

Филиал зоопарка действует в восьми километрах от Великого Устюга. Он называется "Зоосад в вотчине Деда Мороза". Там живут медведи, волки, лисы, северные олени, белки, различные птицы и другие животные.

В 2016 году перед праздниками Дед Мороз получил более трех миллионов писем. Волшебник принимает не только бумажные, но и электронные послания на специальном сайте.