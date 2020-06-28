Две улицы и площадь в столице назовут в честь маршалов СССР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В год 75-летия Великой Победы в столице дадут новые имена двум улицам и площади. Известно, что они будут названы в честь выдающихся военачальников СССР, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В феврале 2020 года в Москве появилась улица Павла Фитина – генерал-лейтенанта, легендарного руководителя внешней разведки СССР, а также сквер Дмитрия Михайлика – генерал-лейтенанта, заместителя начальника гражданской обороны СССР", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.
Планируется, что имя маршала Батицкого присвоят улице в Южном Чертанове, в Щукине будет улица Ротмистрова – Главного маршала бронетанковых войск. Ко всему прочему, площадь Маршала Устинова появится в Хорошево-Мневниках. Новые названия присвоят до конца этого года.
Так, наименования новых улиц были рассмотрены и утверждены Городской межведомственной комиссией по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов Москвы.
Ранее говорилось, что участок улицы Маршала Тимошенко станет односторонним с 20 июля. В Центре организации дорожного движения сообщили, что решение было принято по просьбе жителей.
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