Две улицы и площадь в столице назовут в честь маршалов СССР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В год 75-летия Великой Победы в столице дадут новые имена двум улицам и площади. Известно, что они будут названы в честь выдающихся военачальников СССР, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В феврале 2020 года в Москве появилась улица Павла Фитина – генерал-лейтенанта, легендарного руководителя внешней разведки СССР, а также сквер Дмитрия Михайлика – генерал-лейтенанта, заместителя начальника гражданской обороны СССР", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Планируется, что имя маршала Батицкого присвоят улице в Южном Чертанове, в Щукине будет улица Ротмистрова – Главного маршала бронетанковых войск. Ко всему прочему, площадь Маршала Устинова появится в Хорошево-Мневниках. Новые названия присвоят до конца этого года.

Так, наименования новых улиц были рассмотрены и утверждены Городской межведомственной комиссией по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов Москвы.

Ранее говорилось, что участок улицы Маршала Тимошенко станет односторонним с 20 июля. В Центре организации дорожного движения сообщили, что решение было принято по просьбе жителей.