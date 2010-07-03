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08:34

Еще 25 услуг по соцзащите передадут в центры "Мои документы"

город общество

08:34

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В июне в центры "Мои документы" передадут еще 25 услуг в сфере соцзащиты населения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 3 июня в офисах можно будет подать документы на предоставление и перерасчет компенсационных выплат и пособий, компенсации расходов на ритуальные услуги умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, реабилитированных граждан. Появится также возможность подтвердить статус малоимущей семьи с детьми.

Всего с мая по июль в центры госуслуг должны передать более 70 государственных и иных услуг в сфере соцзащиты.

В прошлом году за этими услугами в территориальные отделы обратились свыше 90 тысяч человек. Теперь их можно будет получить в удобное время в любом районе, без привязки к месту жительства.

С марта офисы "Мои документы" в Южном и Юго-Восточном административных округах начали предоставлять услуги в сфере занятости. Горожане могут оставить свое резюме и найти временную или постоянную работу. Также в центрах можно получить справки о социальных выплатах и статусе безработного.

В апреле Сергей Собянин открыл первый флагманский центр занятости населения столицы "Моя работа" на улице Щепкина. Офис сотрудничает сотрудничает с такими работодателями, как "Сбербанк", "МегаФон", аэропорт Домодедово, "Яндекс.Такси", Sodexo, "Детский Мир", "ВкусВилл", "Ренессанс Жизнь", "Ашан", "Макдоналдс", "Мосгортранс", "Почта России" и другими.

Запланировано открытие флагманского центра "Моя карьера", где будут помогать с трудоустройством жителям с особыми потребностями. Это люди старшего возраста, молодежь от 14 лет, многодетные родители, женщины в отпуске по беременности и родам и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Дополнительные сервисы в центрах "Мои документы"

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город общество

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