Фасад дома на Мосфильмовской улице выполнят в терракотовом цвете в форме ступеней

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Фасад дома ЖК Stories на Мосфильмовской улице в Западном административном округе столицы выполнят в терракотовом цвете в форме ступеней, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

"Проект жилого комплекса разработан японским бюро Nikken Sekkei и появится на улице Мосфильмовской к 2026 году", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам архитектора, фасад, который выполнят в форме ступеней, будет напоминать каскад водопада. Кузнецов уточнил, что у здания будут скруглены углы, а остекление выполнят бесшовным способом. Также усилят впечатление от каскада водопада горизонтальные деки, природный цвет фасадов и стеклянные террасы.

Уточняется, что новый ЖК будет состоять из двух домов. Первый – Stories Tower высотой 99 метров, рассчитанный на 277 квартир. Второй – Terrace House высотой 40 метров – на 152 квартиры. Основанием для зданий будет служить двухъярусный стилобат, на котором расположатся офисы и торговые площади.

Ранее сообщалось, что три жилые башни с "фруктовыми" фасадами возведут в столичном районе Раменки. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что дома появятся в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Мичуринский проспект" по адресу Мичуринский проспект, владение 45А.

Кузнецов отметил, что для оформления фасадов ЖК с подземным паркингом и торговыми помещениями выбрали изображения груш, вишен и яблок. Архитектурную концепцию разработало бюро СПИЧ.

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