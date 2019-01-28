Территории у станций "Столбово" и "Филатов луг" благоустроят до конца года

Территории около строящихся станций метро "Столбово" Коммунарской линии и "Филатов луг" Сокольнической линии планируют благоустроить до конца текущего года. Также планируют расширить до семи метров автодорогу, которая ведет к станции "Столбово", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"А у станции "Филатов луг" появится велодорожка протяженностью более трех километров", – говорится в сообщении.
Предполагается, что это положительно скажется на пешеходной и транспортной доступности прилегающих к станциям районов.
После благоустройства Фитаревская улица, которая ведет к станции "Столбово", станет полноценной двухполосной дорогой. Там организуют остановочные павильоны для пассажиров наземного транспорта.
У метро "Филатов луг" благоустроят территорию, прилегающую к жилому комплексу "Первый Московский".
"Чтобы жителям было удобнее добираться до метро, мы решили создать велопешеходную трассу через Ульяновский лесопарк. Ее протяженность составит 3,1 км", – говорится в сообщении.
Дорогу поделят на две части – для пешеходов и велосипедистов. Там появятся пункты проката велосипедов и самокатов.
Ранее сообщалось, что в 2022 году планируют достроить транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Столбово" в поселении Сосенское в ТиНАО. Площадь ТПУ составит около 300 тысяч квадратных метров. В его составе две станции метро, автомобильная развязка и многофункциональный комплекс с подземным паркингом, автостанция, разворотная площадка для автобусов, стоянка такси. Ожидаемый пассажиропоток узла – 370 тысяч человек в сутки.
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