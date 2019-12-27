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Терминал С аэропорта Шереметьево планируют открыть в январе

Шереметьево планирует открыть терминал C в январе
город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Терминал С аэропорта Шереметьево собираются открыть для пассажиров 17 января 2020 года, сообщает Агентство "Москва".

Международный терминал С-1 войдет в Северный терминальный комплекс воздушной гавани. Его пропускная система составит 20 миллионов пассажиров в год.

В терминале оборудуют 84 стойки регистрации и 160 кабин для паспортного контроля. Терминал также соединен с двумя крытыми пешеходными галереями и с пятиуровневым паркингом на 2500 машино-мест. Интерьер выполнен в стиле русского искусства и современных технологий.

Как отмечал генеральный директор по управлению аэровокзальными комплексами аэропорта Дмитрий Кайгородов, в 2021 году в эксплуатацию также собираются ввести терминал С-2, рассчитанный на 10 миллионов пассажиров, а в 2024 году начнется строительство еще одного терминала – G.

К 2022-му должны запустить железнодорожную ветку между Южным (Терминалы D, E) и Северным терминальными комплексами (Терминалы А, В, С) аэропорта. Стоимость проекта составляет 12 миллиардов рублей, средства выделит РЖД.

В сентябре аэропорт открыл третью взлетно-посадочную полосу. Благодаря ей пропускная способность аэродрома увеличится с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Шереметьево стал первым аэропортом в России с тремя ВПП.

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