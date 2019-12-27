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15:18

Крупнейший в Европе ТПУ "Рязанская" планируют открыть в Москве весной 2020 года

город строительство транспорт недвижимость

Фото: stroi.mos.ru

В столице в конце марта будущего года планируют открыть транспортно-пересадочный узел "Рязанская", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В конце марта планируем запустить ТПУ "Рязанская", – написал Хуснуллин в Twitter.

По его словам, ТПУ "Рязанская" будет крупнейшим не только в Москве, но и в Европе.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ранее сообщил, что на площади около будущего ТПУ "Рязанская" появится арт-объект под названием "Московские кольца". Спроектированная архитектурным бюро Тимура Башкаева стела будет символизировать интеграцию разных видов столичного транспорта. Кузнецов подчеркнул, что объект выполнят из нержавеющей стали в виде сферы, окруженной лентой Мебиуса. Высота стелы составит около 15 метров.

Также планируется благоустроить площадь около ТПУ. Здесь высадят 44 крупных деревьев, около 200 кустарников. Предполагается, что озелененное пространство выступит буферной зоной между жилыми кварталами и транспортным узлом. В ландшафтном парке организуют современное освещение и подсветку для растений.

Ранее градостроительно-земельная комиссия (ГКЗ) Москвы согласовала аренду земельного участка для возведения объектов транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская". Арендатором выступил Московский метрополитен.

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