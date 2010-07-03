Москвичи могут получить льготный билет на катки в Парке Горького и на ВДНХ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Обладатели карты москвича могут получить льготный билет на катки, которые находятся в Парке Горького и на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для различных льготных категорий граждан предусмотрены бесплатные сеансы и билеты со скидкой от 30 до 50%. Носить с собой документ, подтверждающий право на соцподдержку, необязательно – достаточно показать на кассе карту москвича.

На ВДНХ бесплатно могут покататься дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также члены многодетных семей до достижения младшим ребенком 16 лет. Бесплатный вход доступен также для инвалидов I (с сопровождающим) и II групп, детей-инвалидов с сопровождающим.

Со вторника по четверг льготные билеты действуют с 11:00 до 23:00, по пятницам на бесплатный сеанс можно попасть с 11:00 до 15:00, а по выходным и праздникам – с 10:00 до 15:00.

Пенсионеры могут бесплатно прокатиться на коньках с 11:00 до 15:00. С 22 ноября по 26 декабря льготный билет выдается им по вторникам, а с 9 января – со вторника по четверг. Студенты очной формы обучения могут рассчитывать на 50-процентную скидку с 9 января. Она будет действовать со вторника по четверг.

В Парке Горького покататься бесплатно могут дети в возрасте до шести лет, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и инвалиды. По вторникам и четвергам (за исключением праздничных дней) бесплатно покататься могут и дети из многодетных семей.

Пенсионеры могут бесплатно посещать каток по вторникам с 10:00 до 15:00. В остальное время для них действует 30-процентная скидка. На такую же скидку по будням могут рассчитывать ветераны боевых действий и многодетные семьи. А студенты дневного отделения и школьники – по вторникам и четвергам. Также скидкой могут воспользоваться родители, патронатные воспитатели и опекуны детей-сирот, инвалидов или ребят, оставшихся без попечения родителей.

Ранее Сергей Собянин пригласил горожан на катки в Парке Горького и на ВДНХ. Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.

Каток в Парке Горького в этом году стал еще больше: его площадь составляет почти 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на нем могут находиться порядка шести тысяч человек.

У главного входа на каток находится центральный двухэтажный павильон общей площадью две тысячи квадратных метров с зоной проката. На катке работает 23 точки общественного питания. Восемь теплых фуд-кортов располагаются на втором этаже Центрального павильона, десять – на Центральной аллее и шесть – в зоне "Очаг".

В будни каток можно посетить с 10:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 24:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – нерабочий день. Цены билетов будут варьироваться в пределах 400–800 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

Каток на ВДНХ разделен на три зоны. Основная зона площадью около 16 тысяч квадратных метров доступна для всех посетителей. Это широкие ледовые дорожки вдоль центральной части катка.

В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – технический день. Цена билетов – от 140 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 – с искусственным.

