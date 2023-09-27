Газопровод построили в поселениях Первомайском и Михайлово-Ярцевском в Москве

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В столице завершили строительство газопровода длиной 22 километра, который проходит через поселения Первомайское и Михайлово-Ярцевское. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В данный момент готовятся документы, чтобы получить необходимое разрешение на подключение участка к действующей сети.

Работы над газопроводом начали осенью 2021 года. Его прокладывали через водные преграды и автомагистрали, однако благодаря использованию закрытых методов реконструкции рабочие смогли провести все работы, не перекрывая движения и не отключая подачи газа потребителям.

Новый газопровод сделан из высококачественных труб российского производства – полиэтиленовых и стальных с трехслойной полиэтиленовой изоляцией. Специалисты уделили особое внимание качеству сварных соединений.

Отмечается, что с 2011 по 2022 год в Москве построили и реконструировали более 930 километров газопроводов в рамках программы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение".

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону. По словам мэра, к осенне-зимнему периоду было проверено и подготовлено свыше 74 тысяч объектов, в том числе 34,6 тысячи жилых домов.

До этого сообщалось о строительстве двух жилых корпусов, которое активно ведется в Головинском районе в рамках реализации программы реновации. Исполняющий обязанности главы столичного Депстроя Рафик Загрутдинов рассказал, что новые здания появятся на земельном участке № 33 на Онежской улице.

Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону