Городская среда должна быть доступной для старшего поколения – академик Румянцев

Фото: Ольга Макарова

Пожилых людей необходимо обеспечить не только качественной медициной, но и создать для них комфортную городскую среду. Такого мнения придерживается академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

В районе Теплый Стан на юго-западе Москвы молодежный актив провел акцию, призванную показать, какие ощущения испытывает пожилой человек в повседневной жизни. Участники надели на ноги утяжелители, на спины – нагруженные рюкзаки, а также аппликаторы Кузнецова для имитации болезненных ощущений. Они также повязали на глаза прозрачные повязки для имитации снижения зрения и попробовали заняться привычными делами.

Румянцев отметил, что молодому человеку сложно понять ощущения пожилого. Вместе с тем 35% москвичей – это пенсионеры.

"Молодежь наглядно показала, что старшее поколение требует к себе повышенного внимания. Это и комфортная городская среда, и врачи-геронтологи в поликлиниках, и санаторно-курортное лечение", – сказал академик.

По мнению основателя Центра имени Дмитрия Рогачева, каждый день пожилые люди сталкиваются с большим количеством трудностей при перемещении по городу, поэтому нуждаются в регулярных мероприятиях по поддержанию здоровья. Если старшему поколению будет удобно ходить и добираться до медучреждений, город будет лучше для всех: там, где пройдет пожилой человек, пройдет и мама с коляской, и ребенок.

Румянцев добавил, что молодым людям следует как можно раньше начинать заботиться о собственном здоровье, чтобы минимизировать проблемы в старости.

Александр Румянцев последовательно выступает за изменение принципов медицинского обслуживания граждан пожилого возраста. Он предлагает обеспечить поликлиники врачами-геронтологами, а самим пенсионерам ежегодно предоставлять санаторно-курортное лечение.