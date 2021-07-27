Городская среда должна быть доступной для старшего поколения – академик Румянцев

Фото: Ольга Макарова
Пожилых людей необходимо обеспечить не только качественной медициной, но и создать для них комфортную городскую среду. Такого мнения придерживается академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.
В районе Теплый Стан на юго-западе Москвы молодежный актив провел акцию, призванную показать, какие ощущения испытывает пожилой человек в повседневной жизни. Участники надели на ноги утяжелители, на спины – нагруженные рюкзаки, а также аппликаторы Кузнецова для имитации болезненных ощущений. Они также повязали на глаза прозрачные повязки для имитации снижения зрения и попробовали заняться привычными делами.
Румянцев отметил, что молодому человеку сложно понять ощущения пожилого. Вместе с тем 35% москвичей – это пенсионеры.
"Молодежь наглядно показала, что старшее поколение требует к себе повышенного внимания. Это и комфортная городская среда, и врачи-геронтологи в поликлиниках, и санаторно-курортное лечение", – сказал академик.
По мнению основателя Центра имени Дмитрия Рогачева, каждый день пожилые люди сталкиваются с большим количеством трудностей при перемещении по городу, поэтому нуждаются в регулярных мероприятиях по поддержанию здоровья. Если старшему поколению будет удобно ходить и добираться до медучреждений, город будет лучше для всех: там, где пройдет пожилой человек, пройдет и мама с коляской, и ребенок.
Румянцев добавил, что молодым людям следует как можно раньше начинать заботиться о собственном здоровье, чтобы минимизировать проблемы в старости.
Александр Румянцев последовательно выступает за изменение принципов медицинского обслуживания граждан пожилого возраста. Он предлагает обеспечить поликлиники врачами-геронтологами, а самим пенсионерам ежегодно предоставлять санаторно-курортное лечение.
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