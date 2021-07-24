Врач Шишонин поддержал идею Александра Румянцева изменить систему медобслуживания пожилых

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Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин поддержал предложение основателя Центра имени Рогачева Александра Румянцева изменить систему медобслуживания пожилых.

По мнению специалиста, важно наладить взаимодействие врачей по профилям и врачей-геронтологов.

"Индивидуальный подход к лечению человека, использование не только лекарственных препаратов, но и резервов организма позволит повысить качество жизни людей", – объяснил Шишонин.

Александр Румянцев последовательно выступает за изменение принципов медицинского обслуживания граждан пожилого возраста. Он предлагает обеспечить поликлиники врачами-геронтологами, а самим пенсионерам ежегодно предоставлять санаторно-курортное лечение.

Ранее специалист предложил удвоить федеральный бюджет на здравоохранение. Дополнительные средства, по мнению Румянцева, должны быть направлены на обновление и технологическое оснащение медучреждений.