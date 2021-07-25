Медики и волонтеры одобрили предложение Румянцева о врачах-геронтологах в поликлиниках

Фото: Москва 24/Ольга Макарова
Предложение основателя Центра имени Рогачева Александра Румянцева о введении в штат поликлиник врачей-геронтологов повысит внимание к здоровью пожилых людей и позволит им дольше вести активный образ жизни, сичтает волонтер с 41-летним стажем, участница программы "Московское долголетие" Ольга Кузина.
"Старшему поколению надо внимательно относиться к своему здоровью. И хорошо, если помогать ему в этом будет врач, который специализируется на помощи пожилым людям. Поэтому появление врачей-геронтологов в столичных поликлиниках можно только приветствовать", – отметила она, добавив, что ее знакомые из числа волонтеров солидарны с ее мнением.
Предложение Румянцева поддерживают и врачи. Например, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева считает, что геронтолог, основываясь на состоянии пожилого пациента, подберет для него подходящую диету, физическую активность и когнитивную нагрузку. В свою очередь врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин уверен, что реализация инициативы даст пенсионерам новые возможности для лечения и реабилитации, позволит им активизировать собственные жизненные резервы.
Александр Румянцев последовательно выступает за изменение принципов медицинского обслуживания граждан пожилого возраста. Он предлагает обеспечить поликлиники врачами-геронтологами, а самим пенсионерам ежегодно предоставлять санаторно-курортное лечение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: