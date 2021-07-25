Медики и волонтеры одобрили предложение Румянцева о врачах-геронтологах в поликлиниках

Фото: Москва 24/Ольга Макарова

Предложение основателя Центра имени Рогачева Александра Румянцева о введении в штат поликлиник врачей-геронтологов повысит внимание к здоровью пожилых людей и позволит им дольше вести активный образ жизни, сичтает волонтер с 41-летним стажем, участница программы "Московское долголетие" Ольга Кузина.

"Старшему поколению надо внимательно относиться к своему здоровью. И хорошо, если помогать ему в этом будет врач, который специализируется на помощи пожилым людям. Поэтому появление врачей-геронтологов в столичных поликлиниках можно только приветствовать", – отметила она, добавив, что ее знакомые из числа волонтеров солидарны с ее мнением.

Предложение Румянцева поддерживают и врачи. Например, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева считает, что геронтолог, основываясь на состоянии пожилого пациента, подберет для него подходящую диету, физическую активность и когнитивную нагрузку. В свою очередь врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин уверен, что реализация инициативы даст пенсионерам новые возможности для лечения и реабилитации, позволит им активизировать собственные жизненные резервы.

Александр Румянцев последовательно выступает за изменение принципов медицинского обслуживания граждан пожилого возраста. Он предлагает обеспечить поликлиники врачами-геронтологами, а самим пенсионерам ежегодно предоставлять санаторно-курортное лечение.

