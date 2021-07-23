В России необходимо упростить законодательную регуляцию лекарств – академик Румянцев

Фото: Ольга Макарова
Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра имени Рогачева Александр Румянцев призвал создать в РФ единый независимый орган для регистрации и исследования лекарств.
Специалист напомнил, что сейчас этот процесс контролирует министерство здравоохранения. По мнению Румянцева, новый орган должен быть подчинен напрямую правительству РФ, что упростит процедуру.
Академик также выразил уверенность в том, что в стране необходимо добиться ускоренной регистрации лекарств от орфанных (редких) болезней.
"Мы уже обратились к законодателям с предложением упростить регистрацию лекарств от орфанных болезней и включить использование препаратов "Офф-лейбл" в российские стандарты лечения", – добавил Румянцев.
Препараты "Офф-лейбл" – это лекарства, в инструкции к которым не прописано, можно ли применять их для конкретных групп людей. Такие препараты применяются в лечении детской онкологии, однако в РФ они не допускаются по требованиям законодательства.
Ранее Румянцев поддержал изменения в законе об охране здоровья граждан по трансплантации костного мозга и гемопоэтических клеток. По мнению эксперта, предлагаемые меры позволят улучшить результаты лечения.
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