Академик Румянцев призвал модернизировать медучреждения в РФ по общим стандартам

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Академик РАН Александр Румянцев считает, что во всей стране первичное звено здравоохранения необходимо обновлять системно, а точечные реконструкции не помогут. Об этом он заявил после выступления Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.

"Первичное звено здравоохранения – это доступные участковые и фельдшерско-акушерские пункты, диагностические и амбулаторные центры, женские консультации. Важно обеспечить доступность медицинской помощи всему населению", – отметил он.

Румянцев добавил, что нужно унифицировать программу строительства и реконструкции объектов здравоохранения, а после координировать с Минздравом.

Ранее Румянцев заявил, что в России необходимо организовать подготовку пациентов старшего возраста к цифровизации медицинских услуг.