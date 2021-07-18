Пожилым пациентам нужно помочь адаптироваться к цифровизации медуслуг – академик Румянцев

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Главный детский онколог-гематолог Александр Румянцев заявил, что в России необходимо организовать подготовку пациентов старшего возраста к цифровизации медицинских услуг.

Академик РАН отметил, что новый стандарт поликлиник, меняющий организацию работы амбулаторного звена, делает медицинскую помощь в столице более доступной и высокотехнологичной. Однако важно, чтобы изменения осуществлялись плавно, не доставляя лишнего дискомфорта горожанам.

"За последние годы Москва провела значительную работу по цифровизации всех сфер жизни. Однако пациентам нужно научиться работать с гаджетами, чтобы иметь возможность получить консультацию, в том числе – телекоммуникационную. К этому надо людей подготовить, обязательно должен быть переходный период. Это важно не только для людей старшего возраста, но и тех, кто моложе", – сказал Румянцев.

По новому стандарту, в медучреждениях вместо регистратуры появились стойки информации с консультантами, прием в поликлиниках осуществляют дежурные врачи, а справку или направление можно получить в специальном кабинете. Пациенты получили доступ к электронной медкарте и теперь могут самостоятельно видеть результаты своих анализов, а новое высокотехнологичное оборудованию дает возможность проводить современные виды диагностики.

"Цифровизация услуг – это большой шаг вперед, однако изменения происходят настолько быстро, что люди, особенно пожилые, не успевают адаптироваться. Им зачастую сложно записаться к специалисту в электронном формате, зарегистрироваться на обследование. Контакт с лечащим врачом должен сохраниться", – добавил Румянцев.

Ранее сообщалось, что в Москве появился новый сервис для жителей и врачей-терапевтов поликлиник – чат-бот на основе искусственного интеллекта. Благодаря этой технологии горожане могут оповестить о своих симптомах и жалобах еще до приема специалиста.

Для того чтобы воспользоваться ботом, необходимо после записи к врачу перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет накануне приема. Потом в специальной форме опроса нужно указать жалобы и ответить на вопросы. Разработка алгоритмов, на основе которых работает сервис, проводилась с использованием обезличенных данных из электронных медицинских карт, справочников и баз данных по медицине.