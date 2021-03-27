Тушите свет. В Москве стартовала акция "Час Земли"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Час Земли" стартовала в Москве, подсветка самых узнаваемых архитектурных объектов столицы выключилась на один час.
Цель акции, которая проводится в 13-й раз, – привлечь внимание к разумному потреблению, экономии ресурсов планеты и важности бережного отношения к природе.
В акции принимает участие Московский Кремль. Внешняя подсветка стен резиденции российского президента выключена на один час.
Всего в Москве отключена архитектурно-художественная подсветка более 2 000 объектов. Среди них здания ГУМа и ЦУМа, Государственного исторического музея, Большого театра, "Манежа", так же участвует в акции храм Христа Спасителя, Останкинская башня, парк "Зарядье", стадион "Лужники", сталинские высотки, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице и другие.
На один час перестала работать подсветка зданий Госдумы, Совета Федерации и правительства Москвы.
ВДНХ поддерживает акцию "Час Земли" уже в 12-й раз, отключив архитектурно-художественную подсветку пяти знаковых объектов выставки: "Рабочий и колхозница", "Космос", "Земледелие", арки главного входа и зоны знаменитого животноводческого городка. Подсветку последней в рамках акции отключили в первый раз.
К "Часу Земли" присоединились и столичные вокзалы. Декоративная подсветка погасла на фасадах Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Ярославского и Ленинградского вокзалов.
В знак солидарности с акцией Мосприрода организовала экомарафон "Выключай свет: включай заботу о планете". 25–27 марта в столице прошло около 30 мастер-классов, викторин, лекций и других бесплатных эколого-просветительских мероприятий.
В России "Час Земли" проводится с 2009 года. В 2019 году в нем участвовали порядка 30 миллионов человек в 700 населенных пунктах. Всего участниками стали 188 стран и более двух миллиардов человек.
В прошлом году из-за ситуации с распространением коронавируса акция впервые прошла онлайн. Главной темой был лозунг "Каждый может!". Это значит, что каждый мог принять участие в акции и внести свой вклад в сохранение природы.
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