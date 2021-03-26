Столичный Кремль примет участие в акции "Час Земли"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный Кремль примет участие в экологической акции "Час Земли". 27 марта в 20:30 внешнее освещение комплекса будет выключено, передает его пресс-служба.

"27 марта в рамках глобальной экологической акции "Час Земли" с 20:30 до 21:30 по московскому времени будет отключено внешнее освещение официальной резиденции президента РФ – Московского Кремля", – сказано в сообщении.

В этот день в столице также отключат декоративную подсветку в поддержку экологической акции девять железнодорожных вокзалов. К "Часу Земли" присоединятся Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Павелецкий, Рижский, Савеловский, Ярославский и Ленинградский вокзалы.

Помимо этого, к акции присоединятся более двух тысяч зданий и других столичных объектов. Погаснет архитектурно-художественная подсветка ансамбля Московского Кремля, ГУМа и ЦУМа, Государственного исторического музея, парка "Зарядье", Большого театра, "Манежа", храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники", павильонов ВДНХ, Останкинской башни, сталинских высоток, жилых домов на Новом Арбате и Тверской улице, а также гостиниц и парков.

Цель акции, которая проводится в 13-й раз, – привлечь внимание к разумному потреблению, экономии ресурсов планеты и важности бережного отношения к природе. Инициировал ее Всемирный фонд дикой природы (WWF).

