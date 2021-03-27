Акция "Час Земли" прошла в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в 13-й раз состоялась экологическая акция "Час Земли". 27 марта в 20:30 жители столицы выключили свет и электроприборы в своих домах. Таким жестом горожане попытались привлечь внимание к разумному потреблению, экономии ресурсов планеты и важности бережного отношения к природе.

В 2021 году мероприятие посвящено теме открытости экологической информации. Москвичам рассказали, как и где получать информацию такого рода, чего они вправе ждать от государства и бизнеса и как они как граждане могут способствовать экологической открытости.

В этом году была отключена подсветка более 2 тысяч зданий и других столичных объектов. В частности, погасла архитектурно-художественная подсветка ансамбля Московского Кремля, ГУМа и ЦУМа, Государственного исторического музея, парка "Зарядье", Большого театра, "Манежа", храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники", павильонов ВДНХ, Останкинской башни, сталинских высоток, жилых домов на Новом Арбате и Тверской улице, гостиниц и парков.

На ВДНХ выключалась подсветка павильонов "Рабочий и колхозница", "Космос", "Земледелие", арок главного входа и зоны знаменитого животноводческого городка.

Также к акции в столице присоединились девять железнодорожных вокзалов – Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Павелецкий, Рижский, Савеловский, Ярославский и Ленинградский.

"Час Земли" поддержал и столичный Кремль. Внешнее освещение комплекса также было выключено на час.

В течение этого времени не работала подсветка зданий Госдумы, Совета Федерации, правительства Москвы и других объектов. На фасадах домов-книжек на Новом Арбате транслировались тематические видеоролики, приуроченные к акции.

Телеканал Москва 24 также не остался в стороне и присоединился к флешмобу. В студии во время прямого эфира был выключен свет. Директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков рассказал о самой акции, а эксперты и звездные гости развенчали мифы и пояснили, приносит ли масштабное отключение электроэнергии глобальную пользу экологии нашего общего дома.

В преддверии проведения акции Мосприрода организовала экомарафон "Выключай свет: включай заботу о планете". В городе прошли порядка 30 эколого-просветительских мероприятий. Горожанам провели мастер-классы, викторины, лекции, экосоветы и многое другое.

Москва участвует в данной акции с 2009 года. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

"Час Земли" проводится ежегодно. Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира.

