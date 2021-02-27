Школьники, студенты и многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы 28 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бесплатно посетить Музей Победы 28 февраля смогут школьники, студенты и многодетные семьи, передает пресс-служба учреждения.
Именно в воскресенье три выставки в музее будут работать последний день. Это выставка "Военная разведка. Гриф "Секретно", фотовыставка к годовщине вывода советских войск из Афганистана, а также экспозиция московской школы № 2025, посвященная "Нормандии-Неман" и 303-й истребительной авиационной дивизии.
В пресс-службе добавили, что 28 февраля также будет работать однодневная выставка раритетов времен войны.
"Участники поискового объединения "Тризна" представят более 50 реликвий военных лет, найденных во время раскопок на местах боев. Гости музея смогут рассмотреть подлинное стрелковое оружие времен Великой Отечественной, а также подержать его в руках и сфотографировать", – подчеркнули в музее.
Кроме того, в учреждении состоится концерт участников открытого фестиваля детско-юношеского творчества "Журавли Победы". Актер театра и кино Вячеслав Корниченко в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной исполнит музыкально-литературную композицию "Василий Теркин".
Ранее сообщалось, что с 21 по 23 февраля Музей Победы посетили почти 12,5 тысячи человек.
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