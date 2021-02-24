Более 12 тысяч человек посетили Музей Победы за праздничные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 21 по 23 февраля Музей Победы посетили почти 12,5 тысячи человек, сообщает "Вечерняя Москва".
Для своих гостей учреждение подготовило большую программу из разнообразных мероприятий.
В первые праздничные дни посетителей ждали концерт в рамках фестиваля "Журавли Победы" и мероприятия ко Дню экскурсовода.
В День защитника Отечества посетители смогли побывать на бесплатной экскурсии по открывшейся выставке "Моторы войны" и познакомиться с уникальной коллекцией редких машин и реликвий периода Второй мировой.
Также в Музее Победы прошли две концертные программы, включающие в себя композиции о героях Великой Отечественной войны в исполнении оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова, ансамбля "Арт-экспресс" и других.
Для любителей активного отдыха подготовили конкурсно-игровую программу "Большие маневры", в ходе которой взрослые и дети демонстрировали спортивную подготовку и смекалку.
Для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, курсантов военных учебных заведений и кадетов вход в музей 23 февраля был бесплатным.
Ранее россиянам напомнили о короткой рабочей неделе. Она продлится со среды, 24 февраля, до пятницы, 26 февраля. Ей предшествовала единственная в году шестидневка.
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