Собянин напомнил о правилах посещения музеев и театров в Москве

14:29
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин напомнил москвичам о правилах посещения музеев и театров. Об этом он написал на своем личном сайте.
По словам мэра, когда в прошлом году пришлось временно закрыть музеи и театры, он несколько раз встречался с людьми искусства.
"Я видел, как они скучают по зрителям и по работе. Москвичи тоже очень ждали открытия площадок, и как только стало возможно, мы начали постепенно снимать ограничения", – подчеркнул Собянин.
Он напомнил, что с 22 января открыты 86 музеев, в театрах идут премьерные спектакли. При это правила посещения все еще строгие, добавил мэр, – надо носить маски и заполнять залы только наполовину.
Ранее сообщалось, что столичные учащиеся вновь могут бесплатно посетить выставочные центры в рамках проекта "Музеи – детям".
По карте москвича или с помощью идентификатора сервиса "Москвенок" школьники и учащиеся колледжей могут посетить 103 площадки музеев и выставочных залов. Для этого нужно обратиться в кассу с вывеской "Здесь школьник может получить бесплатный билет".
Учащиеся могут бесплатно посетить Музей археологии, музей истории "Лефортово", центр Гиляровского, музей-панораму "Бородинская битва", Дарвиновский музей, Биологический музей имени Тимирязева. Также в проекте участвует Мемориальный музей космонавтики, посетив который, можно поближе познакомиться с биографией космонавтов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: