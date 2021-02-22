Собянин напомнил о правилах посещения музеев и театров в Москве

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин напомнил москвичам о правилах посещения музеев и театров. Об этом он написал на своем личном сайте.

По словам мэра, когда в прошлом году пришлось временно закрыть музеи и театры, он несколько раз встречался с людьми искусства.

"Я видел, как они скучают по зрителям и по работе. Москвичи тоже очень ждали открытия площадок, и как только стало возможно, мы начали постепенно снимать ограничения", – подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что с 22 января открыты 86 музеев, в театрах идут премьерные спектакли. При это правила посещения все еще строгие, добавил мэр, – надо носить маски и заполнять залы только наполовину.

Ранее сообщалось, что столичные учащиеся вновь могут бесплатно посетить выставочные центры в рамках проекта "Музеи – детям".

По карте москвича или с помощью идентификатора сервиса "Москвенок" школьники и учащиеся колледжей могут посетить 103 площадки музеев и выставочных залов. Для этого нужно обратиться в кассу с вывеской "Здесь школьник может получить бесплатный билет".

Учащиеся могут бесплатно посетить Музей археологии, музей истории "Лефортово", центр Гиляровского, музей-панораму "Бородинская битва", Дарвиновский музей, Биологический музей имени Тимирязева. Также в проекте участвует Мемориальный музей космонавтики, посетив который, можно поближе познакомиться с биографией космонавтов.