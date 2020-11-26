14:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Дом на 1 320 квартир ввели в эксплуатацию в районе Орехово-Борисово Южное в Москве. Разрешение на ввод в эксплуатацию здания получила "Группа компаний ПИК". Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Общая площадь квартир составляет 66 тысяч квадратных метров. Отмечается, что новый дом станет 2-м корпусом в жилом комплексе "Ясеневая 14".
В доме переменной этажности (до 25 этажей) предусмотрена подземная парковка и кладовые помещения.
На стадиях проектирования и строительства находятся объекты социальной инфраструктуры, входящие в проект "Ясеневая 14". Это школа, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в районе Нагорном планируется ввести в эксплуатацию дом на 483 квартиры по программе реновации. Дом возведут на Варшавском шоссе, владении 100. В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций. Монтируются инженерные системы и черновые отделочные работы.
В Москве началось развитие территории бывших промзон
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