Йога и капоэйра. Горожан пригласили на занятия "Здоровой Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Горожан пригласили на мастер-классы по танцам, уроки спортивных единоборств и лекции о здоровом образе жизни, которые пройдут рядом с павильонами "Здоровая Москва". Бесплатные занятия проводят профессиональные тренеры, предварительная запись не требуется.

Так, в парке "Печатники" москвичи могут начать утро 27 августа с йоги. Там же прочтут лекцию "Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом". В среду с 12:30 до 13:30 посетителей парка ждут на тренировке по тайскому боксу, а с 16:00 до 18:00 – на консультации психолога по вопросам воспитания детей.

Утром во вторник парк Олимпийской деревни приглашает посетить мастер-класс по самомассажу лица и лекцию о правильном питании для тех, кто занимается спортом. Тем же вечером школа оздоравливающих практик проведет цигун "Молодость и здоровье позвоночника".

В зеленоградской зоне отдыха "Площадь Юности" с 11:30 до 12:30 27 августа проведут функциональный тренинг. Кроме того, с 16:00 до 18:00 во вторник все желающие смогут освоить навыки конструктивного общения, а в среду школа танцев организует урок по соло-латина. Поклонникам более активных ритмов предложат присоединиться к занятию по зумбе.

Урок капоэйры ждет моквичей во вторник на площадке в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино". В среду в полдень там же начнется занятие по йога-терапии.

Вечером 27 августа в парке "Ангарские пруды" пройдет занятие по хатха-йоге, а днем в среду – урок фитнеса на основе карате. Затем родителей ждут на консультации психолога на тему "Адаптация первоклассника к школе". С полным списком павильонов и расписанием занятий на верандах можно ознакомиться на сайте проекта "Здоровая Москва" .

Ранее сообщалось, что этим летом на 13 площадках по соседству с павильонами "Здоровая Москва" провели свыше 300 уроков танцев, более 600 спортивных тренировок и столько же познавательных лекций. С начала июля москвичи посетили эти мероприятия свыше 170 тысяч раз. Наибольшей популярностью у москвичей пользуются занятия по зумбе и фитнес-тренировки.

Площадки для занятий программы "Здоровая Москва" открыты в парках "Митино", "Надежда", "Садовники", "Ангарские пруды", "Печатники", а также в Лианозовском и Гончаровском парках, скверах имени Федора Полетаева и "Отрадное", парке Олимпийской деревни. Кроме того, тренировки и лекции проходят в зонах отдыха "Мещерское" и "Площадь Юности", в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино".